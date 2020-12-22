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В 2021 году в центре Петербурга очистят небо от проводов
Сегодня, 16:00
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IRINA_CHALKINA

В 2021 году в центре Петербурга очистят небо от проводов

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От проводов и кабелей очистят небо над Кварталом музеев, ограниченным набережной реки Мойки, Конногвардейским бульваром, Исаакиевской площадью и Новой Голландией.

В Петербурге намерены очистить  небо над Кварталом музеев от проводов. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на Комитет по информатизации и связи Северной столицы.

От проводов и кабелей очистят небо над Кварталом музеев, ограниченным набережной реки Мойки, Конногвардейским бульваром, Исаакиевской площадью и Новой Голландией.

В настоящий момент, в Петербурге завершают создание подземных волоконно-оптических кабелей большой емкости.Именно к ним и будут подключены все операторы, чьи провода уберут.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцев предупредили о налипании мокрого снега и гололедице в среду.

Фото: Piter.tv

Теги: комитет по информатизации и связи, очистят от проводов, центр петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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