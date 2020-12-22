В 2021 году в центре Петербурга очистят небо от проводов

От проводов и кабелей очистят небо над Кварталом музеев, ограниченным набережной реки Мойки, Конногвардейским бульваром, Исаакиевской площадью и Новой Голландией.

В Петербурге намерены очистить небо над Кварталом музеев от проводов. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на Комитет по информатизации и связи Северной столицы.

От проводов и кабелей очистят небо над Кварталом музеев, ограниченным набережной реки Мойки, Конногвардейским бульваром, Исаакиевской площадью и Новой Голландией.

В настоящий момент, в Петербурге завершают создание подземных волоконно-оптических кабелей большой емкости.Именно к ним и будут подключены все операторы, чьи провода уберут.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцев предупредили о налипании мокрого снега и гололедице в среду.

Фото: Piter.tv