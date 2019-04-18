В 2021 году квартплата в Петербурге может вырасти сильнее ожидаемого

Вероятно, что цены вырастут больше, чем на 5% для всех.

В следующем году в Петербурге поднимут цену на квартплату. Скорее всего цены вырастут сильнее, чем ожидалось до этого. Так, на официальном сайте Жилищного комитета появился проект постановления об утверждении региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг.

С 1 октября по 31 декабря стоимость ЖКУ составит 4 334 рубля в месяц на одного проживающего собственника. Для семьи из двух человек на каждого цена составит 3 324, 6 рублей. На каждого из трех членов семьи – 2 832 рубля. Таким образом, цены вырастут больше, чем на 5% для всех.

Ранее мы писали, что в Петербурге и Ленобласти стали чаще оплачивать ЖКУ через почтальонов.

Фото: Piter.TV