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В Петербурге и Ленобласти стали чаще оплачивать ЖКУ через почтальонов
Сегодня, 14:09
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himif

В Петербурге и Ленобласти стали чаще оплачивать ЖКУ через почтальонов

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Также через мобильные кассовые терминалы оплачивают штрафы ГИБДД, мобильную связь, подписку на печатные издания.

Жители Петербурга и Ленобласти в период пандемии коронавируса стали чаще оплачивать жилищно-коммунальные услуги, штрафы ГИБДД и интернет с помощью почтальонов. В пресс-службе "Почты России" рассказали, что с начала года их сотрудники приняли порядка 495 тысяч платежей, что на 12% больше показателей прошлого года.

Отмечается, что сейчас в городе и области работает 877 мобильных почтово-кассовых терминалов, которым почтальоны принимают оплаты. Помимо упомянутых платежей почтальоны часто принимают оплату за детские садики, услугу телефонии, оформление подписки на журналы и печатную прессу.

Сотрудники почты оснащены средствами индивидуальной защиты, к пенсионерам приходят не только с пенсией, но и с готовностью помочь в оплате мобильной связи или ЖКУ. Денежные средства сразу же переводятся по назначению, клиент получает кассовый чек в подтверждение оплаты. Отмечается, что все платежи проводятся за наличный расчет.

Ранее мы писали, что с 1 декабря вступили в силу новые тарифы на проезд по ЗСД.

Фото: Piter.TV

Теги: жку, почта россии
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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