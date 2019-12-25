В Петербурге и Ленобласти стали чаще оплачивать ЖКУ через почтальонов

Также через мобильные кассовые терминалы оплачивают штрафы ГИБДД, мобильную связь, подписку на печатные издания.

Жители Петербурга и Ленобласти в период пандемии коронавируса стали чаще оплачивать жилищно-коммунальные услуги, штрафы ГИБДД и интернет с помощью почтальонов. В пресс-службе "Почты России" рассказали, что с начала года их сотрудники приняли порядка 495 тысяч платежей, что на 12% больше показателей прошлого года.

Отмечается, что сейчас в городе и области работает 877 мобильных почтово-кассовых терминалов, которым почтальоны принимают оплаты. Помимо упомянутых платежей почтальоны часто принимают оплату за детские садики, услугу телефонии, оформление подписки на журналы и печатную прессу.

Сотрудники почты оснащены средствами индивидуальной защиты, к пенсионерам приходят не только с пенсией, но и с готовностью помочь в оплате мобильной связи или ЖКУ. Денежные средства сразу же переводятся по назначению, клиент получает кассовый чек в подтверждение оплаты. Отмечается, что все платежи проводятся за наличный расчет.

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Фото: Piter.TV