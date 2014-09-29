В 2022 году предельный рост квартплаты в Петербурге составит 6,3%

Больше всего ЖКУ подорожает в Чечне.

В российском правительстве установили максимальные пределы роста квартплаты на 2022 год. Как пишет "Российская газета", предельные индексы определены для каждого региона. Так, в Петербурге коммунальные услуги подорожают на 6,3%.

Северная столица оказалась второй списке по увеличению квартплаты. Больше всего отопление, ХВС и ГВС, газ, электроэнергия и вывоз мусора подорожают в Чечне – на 6,5%. На третьем месте расположились Крым и Татарстан, где тарифы вырастут на 6,2%. В Москве, Дагестане и Якутии плата за ЖКУ поднимется на 6%.

Меньше всего платежки увеличатся в Свердловской области – всего на 2,9%. Это минимальный показатель по стране. В ряде регионов тарифы в среднем планируется поднять на 3,4%.

Ранее мы писали, что более 150 тысяч петербуржцев отказались от бумажных счетов.

Фото: Piter.TV