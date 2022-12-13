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Единый контакт-центр по квартплате начал работу в Петербурге
Сегодня, 21:55
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Единый контакт-центр по квартплате начал работу в Петербурге

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Контакт-центр поможет петербуржцам начать оформлять льготы по новым правилам.

В Петербурге начал работу контакт-центр по новым правилам компенсации расходов по квартплате. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного. 

Контакт-центр поможет петербуржцам начать оформлять льготы по новым правилам. Горожане смогут задать все интересующие их вопросы.  

Ранее стивидорные компании Петербурга получат налоговые льготы на 1,5 млрд рублей. Налоговый вычет могут распространить и на предприятия связи в отношении вложений в категории "Машины и оборудование". Отмечается, что из-за низкого уровня импортозамещения компаниям приходится приобретать западное телекоммуникационное оборудование.

Фото: Piter.tv

Теги: квартплата, контакт-центр, льгота
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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