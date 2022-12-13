Cтивидорные компании Петербурга получат налоговые льготы на 1,5 млрд рублей

Налоговый вычет могут распространить и на предприятия связи в отношении вложений в категории "Машины и оборудование". Отмечается, что из-за низкого уровня импортозамещения компаниям приходится приобретать западное телекоммуникационное оборудование.

В Петербурге введут налоговые льготы для стивидорных компаний. Поправки уже приняли в петербургском парламенте в первом чтении. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Как рассказал представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко, компании столкнулись с двукратным падением грузооборота в петербургских портах. При этом в отрасли заняты 9000 человек. Так, инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль позволит компании высвободить необходимые средства. Их можно реинвестировать в модернизацию и перейти на другие виды перевозок. Выпадающие доходы бюджета в Смольном оценили в 1,4 млрд рублей.

Налоговый вычет могут распространить и на предприятия связи в отношении вложений в категории "Машины и оборудование". Отмечается, что из-за низкого уровня импортозамещения компаниям приходится приобретать западное телекоммуникационное оборудование.

Закон расширит перечень вложений, за которые вычет смогут получить организации в сфере обрабатывающих производств, а также увеличивает перечень IT-компаний, которые смогут платить пониженную ставку по упрощённой системе налогообложения. Для этого отменяется ограничение по среднесписочной численности сотрудников таких организаций и снижается процент доходов от реализации работ в сфере информатизации с 90% до 70%.

Ранее транспортный налог в Петербурге могут снизить к 2024 году. Как сообщают авторы инициативы, сегодня в Северной столице действуют самые высокие или близкие к этой степени налоги.

Фото: Piter.tv

