Транспортный налог в Петербурге могут снизить к 2024 году

Как сообщают авторы инициативы, сегодня в Северной столице действуют самые высокие или близкие к этой степени налоги.

Транспортный налог в Петербурге могут снизить в 10 раз к 2024 году. Депутаты ЗакСа предложили сократить налог из-за низких доходов горожан и медленного развития транспортной инфраструктуры города. Текст законопроекта опубликован на сайте парламента города.

Как сообщают авторы инициативы, сегодня в Северной столице действуют самые высокие или близкие к этому налоги. Депутаты считают, что пошлину важно сократить еще и по причине того, что метро в городе тоже строится медленно.

Еще одна причина корректировки транспортного налога – постоянный рост акцизов, заложенных в топливо.

Ранее на Piter.tv: плата за содержание жилья в Петербурге вырастет на 8,5% в 2023 году.

Фото: СПб ГУП "Пассажиравтотранс"