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Транспортный налог в Петербурге могут снизить к 2024 году
Сегодня, 16:38
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Транспортный налог в Петербурге могут снизить к 2024 году

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Как сообщают авторы инициативы, сегодня в Северной столице  действуют самые высокие или близкие к этой степени налоги.

Транспортный налог в Петербурге могут снизить в 10 раз к 2024 году. Депутаты ЗакСа предложили сократить налог из-за низких доходов горожан и медленного развития транспортной инфраструктуры города. Текст законопроекта опубликован на сайте парламента города.

Как сообщают авторы инициативы, сегодня в Северной столице  действуют самые высокие или близкие к этому налоги. Депутаты считают, что пошлину важно сократить еще и по причине того, что метро в городе тоже строится медленно.

Еще одна причина  корректировки транспортного налога – постоянный рост акцизов, заложенных в топливо. 

Ранее на Piter.tv: плата за содержание жилья в Петербурге вырастет на 8,5% в 2023 году.

Фото: СПб ГУП "Пассажиравтотранс"

Теги: закс, налоги, смольный, транспорт, транспортный налог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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