Плата за содержание жилья в Петербурге вырастет на 8,5% в 2023 году

Изменение коснётся нанимателей государственного жилья, а также собственников помещений в домах, не принявших решение о размере платы на общем собрании.

С 1 июля 2023 года вырастет плата за содержание жилого помещения на 8,5%. Об этом рассказали 16 декабря в комитете по тарифам Петербурга.

Изменение коснётся нанимателей государственного жилья, а также собственников помещений в домах, не принявших решение о размере платы на общем собрании.

Размер платежа за жилищные услуги в квитанции зависит от нескольких факторов: площади помещения, степени благоустройства дома, состава общедомового имущества и других. При этом в бюджете города предусмотрены средства для компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ, если доля таких расходов в общем доходе семьи превышает 14%.

Фото: Piter.tv

