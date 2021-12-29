В 2021 году банки заработали 2,4 трлн рублей чистой прибыли

Это рекордное значение.

Из материалов ЦБ следует, что в 2021 году российские банки заработали рекордные 2,4 трлн рублей чистой прибыли. Это почти на 50% больше, чем в 2020 году.

Этому в основном способствовал рост объемов бизнеса и, соответственно, чистых процентных и комиссионных доходов на 15 и 20%, а также низкие расходы на резервы после того, как банки много зарезервировали в 2020 году, когда пандемическая ситуация была крайне неопределенной, - сообщает регулятор.

При этом в декабре 2021 года чистая прибыль сократилась до 11 млрд рублей. Для сравнения. В ноябре сумма составляла 151 млрд рублей. Это произошло в результате формирования резервов на возможные потери у отдельных крупных банков и роста операционных расходов.

Отмечается, что более 85% прибыли в 2021 году было получено системно значимыми банками.

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