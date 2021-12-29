Минфин предложил свои правила регулирования рынка криптовалют в России

Одним из предложений является проведение всех операций с криптовалютами через российские банки.

Минфин предложил свою концепцию регулирования рынка криптовалют в России, ведомство не собирается их запрещать. Так, например, Минфин предлагает проводить все операции с криптовалютами через российские банки. Об этом пишет РБК, ссылаясь надокумент и письмо ведомства в адрес зампреда правительства России Дмитрия Чернышенко.

В пресс-службе Центробанка отметили, что концепция Минфина в регулятор не поступала. В ЦБ добавили, что позиция регулятора отражена в его консультативном докладе.

"Мы продолжим дальнейшую дискуссию по соответствующим вопросам в рамках обсуждения консультативного доклада Банка России с заинтересованными государственными органами и участниками рынка", - сказал представитель ЦБ газете.

В Минфине считают, что полное отсутствие регулирование криптовалют или их запрет могут привести к дестабилизации рынка, а также может увеличится доля теневой экономики и вырасти число случаев мошенничества. В ведомстве отметили, что регулирование криптовалют приведет также к увеличению доходов бюджета, потому что будут новые субъекты, которые платят налоги и страховые взносы. Отмечается, что нельзя полностью запретить сегмент операций с криптовалютой. В Минфине считают, что если будут установлены правила оборота и предусмотрены меры контроля, то угрозу стабильности финансовой системы можно минимизировать.

Как сообщает РБК, в письме отражена также и позиция ФСБ. Согласно документу, в ведомстве считают, что такое регулирование позволит создать правовые и технологические инструменты для получения информации от криптобирж и криптообменников о регистрационных данных их пользователей в целях установления конечных бенефициаров. Правоохранители смогут легально отслеживать цепочки криптотранзакций. Кроме того, появится возможность блокировать, арестовывать и конфисковать криптовалюту.

Ранее мы писали, что Банк России ответил на критику по поводу своего предложения запретить криптовалюты.

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