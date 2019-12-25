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В 2021 году Петербург реализует третий пакет помощи бизнесу
Сегодня, 16:28
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IRINA_CHALKINA

В 2021 году Петербург реализует третий пакет помощи бизнесу

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В проекте бюджета на следующий год предлагается ввести мораторий на применение результатов государственной кадастровой оценки, проведенной в 2020 году.

В среду, 28 октября, стало известно о том, что в Петербурге завершают подготовку третьего пакета бизнесу. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что в новом документе уделили внимание мораторию на применение результатов государственной кадастровой оценки, проведенной в 2020 году. Соответствующие поправки вступят в силу в 2021 году. 

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Смольный

Также в проекте учли принятые ранее меры. 

Ранее мы сообщали о том, что в Роспотребнадзоре объяснили ограниченный режим работы заведений в Петербурге.

Фото:pixabay

Теги: помощь бизнесу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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