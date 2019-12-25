Многие предприниматели из-за разных причин сократили штат более чем на 20%.

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Письмо со своим прогнозом от отправил премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Причина потенциальный банкротств, по мнению омбудсмена, в условиях льготного кредита для предпринимателей под 2%.

Согласно условиям программы, чем раньше заключен кредитный договор - тем больше сумма кредита. Борис Титов, уполномоченный по правам предпринимателей

Из-за этого многие многие бизнесмены пошли в банки уже в первые недели июня, толком не изучив все условия для получения ссуды. Одним из таких условий оказалось сохранение не менее 90% рабочих мест в компании по сравнению с мартом или сокращено не более 1 человека.

Титов отмечает, что многие предприниматели из-за разных причин сократили штат более чем на 20% по сравнению с апрелем. Однако они думали, что численность работников, которую нельзя сокращать, будут отчитывается по состоянию на 1 июня.

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