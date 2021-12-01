Костин заявил, что по программе ФОТ 3.0 почти четверть всех кредитов выдается через ВТБ

С ноября 2021 года программа была возобновлена.

Глава ВТБ Андрей Костин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что почти четверть всех кредитов, которые выдаются бизнесу в рамках программы по кредитованию пострадавшего от пандемии малого и среднего бизнеса под 3% годовых (ФОТ 3.0), проходит через ВТБ.

Напомним, что в ноябре 2021 года программу возобновили для бизнеса, наиболее пострадавшего от коронавируса. Данная программа направлена на поддержание занятости на предприятиях. В списке оказались рестораны, санатории, стоматологии, музеи зоопарки и так далее.

По словам Костина, в 2021 году банк ожидает рекордную прибыль. Предполагается, что она составит более 300 млрд рублей.

Ранее Костин заявил, что информационные вбросы негативно сказываются на российском фондовом рынке.

Видео: YouTube / Россия 24