Костин заявил, что информационные вбросы негативно сказываются на российском фондовом рынке

В этом году фондовый рынок вырос больше чем на треть.

Глава банка ВТБ Андрей Костин заявил на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!", что информационные вбросы негативно сказываются на российском фондовом рынке. В пример он привел сброса о якобы возможном вторжении России на территорию Украины.

По словам Костина, в этом году российский фондовый рынок вырос на больше чем на треть.

Инвесторы, конечно, успешно вкладывали, но только на одном этом информационном вбросе про Украину на 11% рынок упал, только на этой так называемой новости. Андрей Костин, глава банка ВТБ

Владимир Путин на форуме "ВТБ Капитала" заявил, что доступность кредитов для растущих перспективных предприятий должна расти.

Видео: Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"