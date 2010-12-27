В 2020 в Петербурге отремонтируют дороги на 7 миллиардов рублей

Финансирование увеличилось на 2 миллиарда рублей.

В следующем году власти Петербурга отремонтируют дороги на 7 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель Комитета финансов Алексей Корабельников.

Он отметил, что в текущем году отрасль получила из городского бюджета 5 миллиардов рублей. На 2020 год запланировано финансирование на 2 миллиарда рублей. Кроме того, смета капитального ремонта городских магистралей также увеличится в 2 раза.

По словам Корабельникова, рост отчислений связан с новым указом президента. Согласно документу, 2024 году количество дорог в нормативном состоянии должно увеличиться до 85%. По словам экспертов, в городе на Неве этот показатель держится на 64%.

Ранее мы сообщали о том, что две полосы КАД между Мурманским шоссе и Шафировским проспектом перекроют на полмесяца.

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