Две полосы КАД между Мурманским шоссе и Шафировским проспектом перекроют на полмесяца

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" предупреждает о перекрытии двух полос на очередном участке КАД. С сегодняшнего дня и до 17 октября изменения затронут участок КАД между Шафировским проспектом и Мурманским шоссе.
Третья и четвертая полосы будут недоступны для проезда, по двум другим ограничится скоростной режим до 50 км/ч.
Отмечается, что внести коррективы в длительность работ могут погодные условия.
Ранее в Петербурге стартовал осенний месячник благоустройства.
Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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