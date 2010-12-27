Две полосы КАД между Мурманским шоссе и Шафировским проспектом перекроют на полмесяца

С 1 по 17 октября для автомобилистов будут доступны только две полосы

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" предупреждает о перекрытии двух полос на очередном участке КАД. С сегодняшнего дня и до 17 октября изменения затронут участок КАД между Шафировским проспектом и Мурманским шоссе.

Третья и четвертая полосы будут недоступны для проезда, по двум другим ограничится скоростной режим до 50 км/ч.

Отмечается, что внести коррективы в длительность работ могут погодные условия.

Ранее в Петербурге стартовал осенний месячник благоустройства.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"