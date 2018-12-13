Эксперты: в 2020 году могут вырасти цены на вино

Правительство России планирует с 2020 года повысить акцизы на вино.

Правительство России планирует с 2020 года повысить акцизы на вино, в результате чего его стоимость вырастет. Об этом сообщило ФБА "Экономика сегодня" со ссылкой на "Ведомости".

Акцизы на тихие вина повысят с 18 до 31 рубля за литр, на игристые вина – с 36 до 40 рублей. После внесения данных поправок ставки акциза на вино и винные напитки уравняются.

Эксперты отметили, что это скажется на конечной стоимости продукта и стоимость натурального вина и винного напитка станет практически одинаковой.

С 1 июля чиновникам запретили пить импортное вино.

Видео: YouTube/ INSIDER