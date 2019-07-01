С 1 июля чиновникам запретили пить импортное вино

Закупать из-за границы теперь нельзя тихие вина, игристые вина, ликерные и фруктовые (плодовые) вина.

Запрет на закупку вина иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений вступил в силу 1 июля 2019 года. Постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Закупать из-за границы теперь нельзя тихие вина, игристые вина, ликерные и фруктовые (плодовые) вина. Данное ограничение не коснется алкоголя, который продается в розничных магазинах и заведениях общепита.

Эксперты отмечают, что данное решение положительно скажется на российском производстве, так как российские торгпредства будут поить гостей на приеме русским, а не испанским или аргентинским вином.

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Видео: Piter.TV