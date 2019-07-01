  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:38
132
nastya960
Код вставки плеера

С 1 июля чиновникам запретили пить импортное вино

0 0

Закупать из-за границы теперь нельзя тихие вина, игристые вина, ликерные и фруктовые (плодовые) вина.

Запрет на закупку вина иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений вступил в силу 1 июля 2019 года. Постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Закупать из-за границы теперь нельзя тихие вина, игристые вина, ликерные и фруктовые (плодовые) вина. Данное ограничение не коснется алкоголя, который продается в розничных магазинах и заведениях общепита.

Эксперты отмечают, что данное решение положительно скажется на российском производстве, так как российские торгпредства будут поить гостей на приеме русским, а не испанским или аргентинским вином.

Ранее эксперты нашли самое вкусное и качественное розовое вино.
Видео: Piter.TV

Теги: вино, госзакупки, депутаты, чиновники
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии