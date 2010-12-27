Эксперты нашли самое вкусное и качественное розовое вино

Также исследователи рассказали, как определить некачественный напиток.

Эксперты Роскачества провели исследование розовых вин российского производства стоимостью 200-500 рублей. Рейтинг лучших торговых марок опубликован на сайте организации.

Исследователи закупили 19 образцов розового вина в крупных торговых сетях и специализированных магазинах. Лучшими стали пять образцов: "Высокий берег цвайгельт", "Chateau Tamagne роза Тамани", "Zb rose", "Esse rose" и "Chateau Tamagne select rose". Также в список рекомендуемых розовых вин вошли "Саук-Дере резерв", "Усадьба Перовских розовое", а также два вида вина торговой марки Fanagoria. В общей сложности, девять вин заслужили высшей оценки экспертов.

Эксперты также рассказали, как можно определить некачественное розовое вино. В бокале оно будет иметь желтоватый оттенок, вкус будут напоминать моченое яблоко и перекрывать ягодный аромат. Также розовое вино не может вызывать жжение, быть слишком кислым или сладким, как компот.

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