Цифровой сервис строительства запустят в России уже в этом году

Сервис создан для упрощения жизни россиян, так как он позволит свести к минимуму использование бумажных документов.

На едином портале государственных услуг появился новый сервис "Строительство индивидуального жилого или садового дома". В этом году его запустят Минстрой России совместно с Минкомсвязи. Об этом сообщил "Строительный Петербург".

Сервис создан для упрощения жизни россиян, так как он позволит свести к минимуму использование бумажных документов и необходимость посещения госучреждений. В интернете получить государственные и муниципальные услуги в сфере градостроительной деятельности можно будет в упрощенном варианте.

По словам Александра Козлова, который является замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, сервис отработают на объектах индивидуального жилого строительства (ИЖС), а уже потом его можно будут использовать в крупной стройке и на объектах промышленного строительства.

В Калининском районе Петербурга ввели больше всего жилья в феврале.

Фото: Piter.TV