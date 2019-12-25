Цифровой сервис строительства запустят в России уже в этом году

На едином портале государственных услуг появился новый сервис "Строительство индивидуального жилого или садового дома". В этом году его запустят Минстрой России совместно с Минкомсвязи. Об этом сообщил "Строительный Петербург".
Сервис создан для упрощения жизни россиян, так как он позволит свести к минимуму использование бумажных документов и необходимость посещения госучреждений. В интернете получить государственные и муниципальные услуги в сфере градостроительной деятельности можно будет в упрощенном варианте.
По словам Александра Козлова, который является замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, сервис отработают на объектах индивидуального жилого строительства (ИЖС), а уже потом его можно будут использовать в крупной стройке и на объектах промышленного строительства.
В Калининском районе Петербурга ввели больше всего жилья в феврале.
Фото: Piter.TV
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