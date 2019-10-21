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В 2020 году в РФ могут поднять минимальные цены на водку и коньяк

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Соответствующая инициатива Минфина опубликована на федеральном портале проектов правовых актов.

В частности, документ устанавливает будущую минимальную розничную цену на крепкий алкоголь с 1 января 2020 года.

Цены на водку в случае принятия закона вырастут до 230 рублей за пол-литра, стоимость 0,5 л. коньяка увеличится до 433 рублей, а бренди подорожает до 315 рублей. 

Отметим, что Минфин регулирует розничные цены на алкоголь с 2009 года в целях противодействия его контрафактному производству.

Ранее мы сообщали о том, что Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых россиян.

Видео: YouTube / The Daily Conversation, National Geographic

Теги: минфин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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