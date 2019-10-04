Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых россиян

В этот список могут войти, например, репетиторы и водители.

Министр финансов России Антон Силуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых россиян. Он уверен, что эта мера поможет избежать ситуаций, когда рабочих на заводе оформляют как самозанятых. В список профессий могут войти, например, репетиторы и водители. Об этом пишут РИА Новости.

Силуанов заявил, что новый режим для самозанятых россиян неплохо себя зарекомендовал в четырех экспериментальных регионах РФ.

Напомним, в мае этого года Минфин предложил ввести налог на доход для домработниц, сиделок, репетиторов и других россиян, занимающихся частной деятельностью. Размер такого налога составит около 3 % для физических лиц и около 6 % - для юридических. О своих доходах частники должны будут сообщать через специальное приложение.

Видео: YouTube / CareerOneStop