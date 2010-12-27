Домработниц, сиделок и репетиторов могут обязать платить налоги

Минфин предлагает ввести с 2019 года налог на доход со ставкой в 3 % для самозанятых россиян.

Министерство финансов РФ предложило ввести с 2019 года налог на доход для домработниц, сиделок, репетиторов и других россиян, занимающихся частной деятельностью. Соответствующий законопроект сейчас находится в разработке, поэтому в Министерство труда и социальной защиты РФ пока не поступал. Об этом пишут "Риа новости", ссылаясь на слова замминистра финансов Ильи Трунина.

Мы предлагаем для лица, которое не имеет наемных работников и получает доходы от реализации товаров, работ и услуг, за исключением каких-то не подпадающих под это режимов, сделать максимально простой и удобный режим уплаты налога по специальной ставке. Он будет называться, допустим, налог на профессиональный доход. Илья Трунин

В Министерстве финансов РФ заявили, что ставка такого налога составит около 3 % для физических лиц и около 6 % для юридических. Такой налоговый режим коснется самозанятых россиян с годовым доходом до 10 млн рублей. Соответствующий законопроект должен вступить в силу с 2019 года в нескольких регионах РФ. О своих доходах частники будут сообщать через специальное приложение.

Мы предлагаем разработать эрзац ККТ (контрольно-кассовая техника — прим. ред.) — мобильное приложение, которое каждый сможет себе установить на планшет или смартфон, пройти биометрическую идентификацию, отражать каждый месяц там получаемые доходы и по установленной налоговый ставке уплачивать налог. Илья Трунин

Ранее мы писали, что Смольный увеличил в 4 раза расходы на покупку жилья для многодетных петербуржцев.

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