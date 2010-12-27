Смольный увеличил в 4 раза расходы на покупку жилья для многодетных петербуржцев

В 2019 году город выделит 2 млрд рублей на жилищные сертификаты.

Администрация Петербурга намерена выделить в 2019 году два миллиарда рублей на покупку жилья для многодетных семей. Об этом заявил губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко во время своего выступления в Законодательном собрании.

Полтавченко отметил, что в 2018 году на эти цели город выделял 500 млн, однако в 2019 году эта сумма увеличится до 2 млрд. По словам градоначальника, за год количество многодетных семей выросло почти на 4873 и составило более 38 тысяч.

Кроме того, в рамках текущего бюджета вырастут расходы и на приобретение социального жилья с 6 до 9 млрд рублей.

Мы приняли решение увеличить расходы на закупку социального жилья в рамках утвержденного бюджета в 1,5 раза – с 6 до 9 миллиардов рублей. Депутатов ЛДПР и "Единой России" также волнуют финансовые параметры вновь введенных жилищных сертификатов для многодетных семей. Считаю размер выплат достаточным для первого года реализации программы. В бюджете следующего года расходы на эти цели предлагаем увеличить в 4 раза – до 2 миллиардов рублей. Георгий Полтавченко

Ранее мы писали, что транспортный налог многодетным семьям оплатят богатые.

Фото: assembly.spb.ru