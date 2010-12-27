Транспортный налог многодетным семьям оплатят богатые

Многодетные семьи не будут платить налог за транспорт.

Депутаты петербургского парламента выдвинули предложение, в котором говорится об освобождении многодетных семей от налога на транспорт. Сейчас льгота предоставляются многодетным семьям с четырьмя и более детьми.

Бюджет дохода предлагается компенсировать за счет увеличения налога на транспортные средства, высше среднего класса – дорогие авто, катера, гидроциклы, а также мощные моторки. Стоит отметить, что данную инициативу поддержали 49 депутатов, против – 1. Известно, что документ прошел первое чтение.

В настоящее время в Санкт-Петербурге проживает 290 000 семей с тремя и более детьми, об этом сообщил депутат Александр Тетердинко. В случае принятия закона, эти семьи (один из родителей или опекунов) получат льготы на одну машину мощностью до 150 л.с. Городскому бюджету для осуществления проекта необходимо дополнительно 150 млн рублей. Из них 54 млн рублей планируется собрать за счет увеличения налога на транспорт для люксовой техники.

Так, многодетная семья с дорой машиной, к примеру, льготу не получит. Законопроект вносит изменения в закон о налоговых льготах и закон о транспортном налоге.