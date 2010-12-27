После этого очередь перейдет к подвалам.

В 2020 году в Петербурге закончат ремонтировать чердаки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города со ссылкой на главу Петербурга Александр Беглов. Сразу после этого мероприятия по восстановлению затронут подвальные помещения.Об этом спикер заявил во время рабочей поездки в Кронштадт.

По словам руководителя Смольного, чиновники обращают большое внимание на ливневую систему. Она необходима для того, чтобы избегать появления наледи у входа в парадные.

Ранее Piter.tv писал о том, что Беглов проверил Центральный район на готовность к уборке снега.

Фото: Piter.tv

