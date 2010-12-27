Беглов проверил Центральный район на готовность к уборке снега

В районе уже укомплектовали штат дворников и приобрели современную спецтехнику для уборки улиц.

В минувшую субботу, 23 ноября, градоначальник посетил с проверкой Центральный район. Беглов проверил готовность к уборке снега. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.

Известно, что для района уже закупили современную спецтехнику для уборки улиц и укомплектовали штат дворников.

"Необходимая техника есть, люди есть, но все-таки мы создаем резервы для увеличения штата дворников и кровельщиков. Для этого необходимо сконцентрировать усилия на временном жилье, чтобы можно было размещать приезжих работников. Их надо обеспечить временным проживанием и питанием", —заявил Беглов.

Отметим, что в текущем году город приобрел для Центрального района 140 единиц спецтехники, в том числе 28 снегоуборочных машин.

Кроме того, центр Петербурга защищен от "холодный чердаков". Специалисты изолировали трубы с горячей водой и переоборудование систем вентиляции. Такие работы помогают избежать сосуль на крышах.

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