Нева и Финский залив замерзнут раньше обычного

В прошлом году лёд замёрз только 19 января.

Из-за трескучих морозов в этом году Нева и Финский залив замерзнут раньше срока. Лёд полностью замёрзнет 31 декабря 2019 – 10 января 2020 года. Прошлой зимой лёд встал только 19 января. Об это сообщила пресс-служба МЧС.

При этом, накануне в Токсово под лёд уже провалились две женщины. Поэтому спасатели в очередной раз напомнили об опасности выхода на тонкий лёд. В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации необходимо сразу звонить в службу спасения по телефону 101.

Петербуржцев попросили не выходить с 15 ноября на лёд.

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