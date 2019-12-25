В 2020 году в Петербурге реконструируют 250 километров теплосетей

Губернатор города провел на Юго-Западной ТЭЦ совещание с руководителями инженерно-энергетического комплекса.

Стало известно, что в 2020 году в Петербурге ждут реконструкции 250 километров теплосетей. Об этом губернатор Петербурга Александр Беглов заявил в ходе совещания с руководителями инженерно-энергетического комплекса, которое состоялось 26 сентября.

Губернатор отметил, что в целом в городе теплосети имеют высокий износ. Для изменения ситуации, необходимо увеличивать объем работ по их перекладке до 350-400, а лучше до 500 километров в год, отметил градоначальник.

Впервые в 2019 году были выделены 1,5 млрд рублей на ремонт тепловых сетей из городского бюджета – благодаря этому объем реконструкций удалось увеличить почти в 2 раза. На 2020 год запланировано потратить уже 3 миллиарда рублей.

Ранее мы сообщали о том, что губернатор Петербурга оценил ход работ на водопроводной сети на Ленинском проспекте. Ремонтируется участок от проспекта Маршала Жукова до улицы Доблести. Объект готов на 80%.

Фото (архив): Piter.tv