Речной туристический маршрут из Петербурга в Великий Новгород откроют в 2020 году

Он сможет перевозить до 10 тыс. человек в год.

Новый туристический маршрут из Петербурга в Великий Новгород планируют открыть до 2020 года. Пассажиропоток составит до 10 тыс. человек в год, а строительство системы причалов обойдется в 1 млрд рублей. Об этом рассказал заместитель управления по транспорту Ленобласти Михаил Присяжнюк.

Речной маршрут соединит Невскую Дубровку, крепость Орешек и Старую Ладогу с Великим Новгородом. При этом, причалы уже построили в Старой Ладоге, Свирьстрое, на Ореховом острове и Киришах. В августе хотят закончить причал в поселке Дубровка, после чего останется разобраться с последним объектом в Великом Новгороде.

Напомним, что в 2018 году строительством новых речных причалов занялись компании "Конт" и "Инфофлот". После окончания работ над маршрутом "Петербург – Великий Новгород", подрядчики приступят к развитию водной туристической сети в Республики Карелия.

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