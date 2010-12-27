Петербург попал в пятерку лучших в мире городов для вечеринок

Первое место занял Белград.

Стали известны города, в которых проходят лучшие в мире вечеринки. Первое место занял Белград, в котором отдыхают повсеместно: в барах, клубах, тавернах и на баржах. Также в столице Сербии, по сравнению с другими городами, недорогое жилье и низкие цены на пиво. Об этом пишет Lonely Planet.

Второе место в рейтинге досталось мексиканскому городу Плая-дель-Кармен, а третье присудили Сингапуру.

В списке также оказался российский город. Четвертое место занял Петербург, в котором находится около 200 ночных заведений, есть недорогое жилье и особая атмосфера.

Ранее были названы самые тихие города России.

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