По делам предпринимателей поступило 207 ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В 2020 году только 9% осужденных предпринимателей приговорили к реальным срокам. Об этом рассказал председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на совещании с совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ, где обсуждались итоги работы судебной системы в 2020 году.

В 2020 году рассмотрено 4 тыс. 300 дел в отношении 4 тыс. 400 лиц, осуждены 62% обвиняемых. Вячеслав Лебедев, председатель Верховного суда России

По его словам, 38% уголовных дел в отношении предпринимателей было прекращено судом. До реального лишения свободы дошло только в отношении 9% осуждённых.

Также Лебедев рассказал, что по делам предпринимателей поступило 207 ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Удовлетворёнными оказались 57% ходатайств, 43% судьи отклонили.

Ранее мы писали, что почти треть подсудимых оправдали присяжные в 2020 году.

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