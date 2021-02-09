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Почти треть подсудимых оправдали присяжные в 2020 году

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В 2020 году присяжные отменили 110 оправдательных и 132 обвинительных приговора.

Почти треть подсудимых оправдали присяжные в 2020 году. Об этом рассказал председатель Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

С участием присяжных рассмотрено 694 дела в отношении 938 лиц.

Вячеслав Лебедев, председатель Верховного суда РФ

По его данным, оправданными оказались 253 фигуранта — это 27% от общего числа. Виновными присяжные признали 685 человек.

Также в 2020 году присяжные отменили 110 оправдательных и 132 обвинительных приговора.

Ранее Путин заявил, что судебная система РФ сумела адаптироваться к новым условиям во время пандемии.

Видео: kremlin.ru

 
Теги: верховный суд, суд, суд присяжных
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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