Президент России Владимир Путин заявил, что судебная система РФ сумела адаптироваться к новым условиям во время пандемии. Заявление он сделал во время заседания с судьями.
Глава государства поблагодарил судей, которые "в непростых условиях" реализовали оптимальный алгоритм своих действий. Путин отметил, что во время пандемии все много и справедливо говорили про врачей, благодарили их.
Судебная система нашей страны в тяжелый период распространения инфекции не перешла в режим торможения.
Владимир Путин, президент России
Он подчеркнул, что в некоторых регионах рассмотрения по около 50% дел перенесли на более поздний срок из-за пандемии.
Президент заявил, что суды проявили верность своей высокой миссии и с максимальной отдачей работали ради защиты прав граждан, интересов общества и государства.
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Видео: kremlin.ru
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