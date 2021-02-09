В некоторых регионах рассмотрения по около 50% дел перенесли на более поздний срок из-за пандемии.

Президент России Владимир Путин заявил, что судебная система РФ сумела адаптироваться к новым условиям во время пандемии. Заявление он сделал во время заседания с судьями.

Глава государства поблагодарил судей, которые "в непростых условиях" реализовали оптимальный алгоритм своих действий. Путин отметил, что во время пандемии все много и справедливо говорили про врачей, благодарили их.

Судебная система нашей страны в тяжелый период распространения инфекции не перешла в режим торможения. Владимир Путин, президент России

Он подчеркнул, что в некоторых регионах рассмотрения по около 50% дел перенесли на более поздний срок из-за пандемии.

Президент заявил, что суды проявили верность своей высокой миссии и с максимальной отдачей работали ради защиты прав граждан, интересов общества и государства.

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Видео: kremlin.ru