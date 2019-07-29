В 2020 году деревьев в Петербурге станет на 15% больше

Власти города взяли курс на активное озеленение города.

В Петербурге продолжают заниматься благоустройством и озеленением города. Планируется, что в 2020 году в Северной столице высадят на 15% деревьев больше, чем в 2019. Об этом сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на территориальный комитет по благоустройству.

К настоящему моменту количество деревьев в Петербурге увеличилось на треть по сравнению с 2017 годом. Всего в городе на Неве высаживают 17 пород. Самая распространенная среди них - липа. Также пространство украсят клены, рябины, березы, ивы, каштаны, ясени и дубы. Деревья выбирают исходя из адаптации к климату и условиям негативного влияния городской среды, поделилась начальник отдела учета и контроля за объектами зеленых насаждений общего пользования управления садово-паркового хозяйства Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Ольга Шумилова.

В текущем году высадят 12 тысяч деревьев. В 2020 году их количество увеличится еще на 15%.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Ладожский парк в Красногвардейском районе благоустроят к середине октября.

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