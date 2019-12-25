С начала года дополнительное освещение в Петербурге получили 40 пешеходных переходов

Дополнительные светильники устанавливают по заявкам районных администраций и по обращениям граждан.

В Северной столице с начала 2020 года дополнительное освещение получили 40 пешеходных переходов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Градоначальник Петербурга Александр Беглов отметил, что дополнительное освещение необходимо для безопасности граждан.

Хорошая освещенность пешеходных переходов — вопрос безопасности не только участников дорожного движения, но и всех горожан Александр Беглов.

За 5 лет в городе установили 5 тысяч светильников. Дополнительным освещением оборудованы 1975 регулируемых и нерегулируемых переходов.

Ранее мы сообщали о том, что вечером в пятницу в центре Петербурга погас свет. Освещение пропало на Большой Морской улице от Невского проспекта к арке Главного штаба.

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