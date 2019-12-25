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Вечером в пятницу в центре Петербурга погас свет
Сегодня, 20:43
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smirenny

Вечером в пятницу в центре Петербурга погас свет

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Это связано с подготовкой светового шоу на Дворцовой площади.

В пятницу, 4 декабря, на центральных улицах Петербурга выключился свет. Освещение пропало на Большой Морской улице от Невского проспекта к арке Главного штаба. Света не было и на набережной Мойки. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

В группе "Дорожный инспектор" рассказали подробности. Причина оказалась проста: специалисты занимаются подготовкой светового шоу на Дворцовой площади. С подсветкой Эрмитажа все в порядке, а остальные фонари в центре пришлось погасить.

Издание "Форпост Северо-Запад" выяснило в "Ленсвете", что освещение в скором времени вернут.  

Ранее мы писали, что в Смольном рассказали, как в этом году украсят елку на Дворцовой площади.

Фото: Piter.TV

Теги: блэкаут, дворцовая площадь, погас свет в центре города
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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