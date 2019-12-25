В Смольном рассказали, как в этом году украсят елку на Дворцовой площади

Уже 7 декабря ель отправится из деревни Хиттолово Всеволожского района Ленобласти в Петербург.

Председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол рассказал изданию "Петербургский дневник", как украсят главную новогоднюю елку Петербурга в этом году. Дерево отправится из деревни Хиттолово Всеволожского района Ленобласти в Северную столицу 7 декабря. После транспортировки и установки ели на Дворцовой площади специалисты проверят состояние кроны и расправят ветки, чтобы они заняли естественное положение.

Процесс украшения ели займет не менее 10 дней. В комплект новогоднего убранство вошли более 300 расписанных вручную игрушек, светодиодная гирлянда длиной 5 тысяч метров и 300 метров ретрогирлянд. Вокруг ели установят 25 маленьких елочек, макушку украсят пятиконечной звездой.

Ранее петербуржцам показали главную елку, которая будет установлена на Дворцовой площади.

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