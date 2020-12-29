"Сбербанк" выдал предпринимателям СЗФО в два раза больше банковских гарантий в 2020 году

Количество выданных банковских гарантий превысило 6 тысяч.

За прошедший 2020 год "Сбербанк" смог в два раза превысить число выданных предпринимателям банковских гарантий, по сравнению с 2019 годом.

Количество сделок превысило 6 тысяч, уточнили в пресс-службе банка. По числу банковских гарантий в портфеле лидируют сфера услуг, строительство, здравоохранение и образование. По словам председателя Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк" Виктора Алонсо, рост спроса на данный продукт показывает, что выстроенная за 10 схема работы с клиентами работает, "позволяя развивать бизнес и наращивать обороты без остановок на решение финансовых вопросов".

В пресс-службе банка напомнили, что поручительство банка за клиента – развитая международная практика. Подать заявку можно онлайн на сайте банка или в приложении СберБизнес.

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Фото: Piter.tv