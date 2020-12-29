"Сбер" поздравил молодёжь с Днём студента

День студента традиционно празднуется в России 25 января.

Компания "Сбер" присоединилась к празднованию Дня студента, сообщили в пресс-службе банка.

К 25 января компания подготовила карьерную игру с возможностью подать заявку на стажировку, онлайн-квиз, вебинары по финансовой грамотности, серию бесплатных курсов по навыкам будущего, а также возможность бесплатно пройти обучение в акселераторе по запуску собственного стартапа со Stanford Business School. Узнать подробнее о созданных активностях можно по ссылке. Помимо этого, с 25 января стартует сбор заявок в общероссийский акселератор SberStudent для студентов, аспирантов, научных сотрудников институтов и университетов. Акселератор пройдет с 1 марта по 31 августа в три этапа, участие в нем бесплатно. Заявку можно подать здесь.

Отмечается, что лекции не закончатся к 31 января: с 8 по 14 февраля пройдут очные и онлайн-лекции на базе ведущих вузов страны, посвященные основам работы с личными финансами, защите персональных данных и инвестированию

Только в прошлом году почти 3000 студентов СЗФО приняли участие в вебинарах Северо-Западного банка на тему мышления, настроения и интеллекта с известными спикерами отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Ранее мы писали, что в 2020 году образовательный кредит в Сбербанке взяли 13 тысяч студентов.

Фото: Piter.tv