В 2020 году образовательный кредит в Сбербанке взяли 13 тысяч студентов

Образовательные кредиты стали брать активнее после понижения процентной ставки.

В 2020 году портфель образовательных кредитов Сбербанка вырос на 25% по сравнению с данными за все время. Это стало возможно благодаря поддержке Министерства науки и высшего образования, а именно — снижению процентной ставки.

В августе минувшего года процентную ставку снизили с 8,5% до 3%, а срок кредита увеличили с 10 до 15 лет. Около трети из всех образовательных кредитов выдали в Московском банке ПАО "Сбербанк", а на Северо-Западный регион пришлось 15,7%.

Заместитель председателя правления банка Кирилл Царёв рассказал о том, что в сентябре 2020 выдачи образовательного кредита выросли в 4 раза по сравнению с предыдущем месяцем. Всего в прошлом году для получения высшего образования кредит оформили около 13 тысяч студентов. Самым "возрастным" клиентом оказался 58-летний мужчина.

Председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо напомнил, что основной долг можно не выплачивать во время обучения и девять месяцев после него. Это время дается на то, чтобы трудоустроиться.

В СЗФО в сентябре 2020 года количество выданных образовательных кредитов выросло более чем в 5 раз по сравнению с предыдущим месяцем, а за весь прошлый год кредиты оформили 2106 студентов региона, большая часть из них - в Петербурге. Портфель кредитов на образование в Северо-Западном банке за 2020 год увеличился почти на 60%. подвел итоги Виктор Вентимилла Алонсо.

Чаще всего кредит берут студенты следующих направлений: юриспруденция, экономика, медицина. Причем 10% в последнем направлении приходится на стоматологические специальности.

Фото: Piter.TV