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В 2020 году Ленобласть потратит 1,4 млрд рублей на благоустройство
Сегодня, 9:52
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nastya960

В 2020 году Ленобласть потратит 1,4 млрд рублей на благоустройство

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Из федерального бюджета области выделят 379 миллионов.

Правительство Ленобласти выделило почти 1,4 миллиарда рублей на благоустройство региона в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Это на треть больше, чем в прошлом году. Один миллиард рублей пойдёт на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды". Из федерального бюджета области выделят 379 миллионов.

Ранее в Ленинградской области утвердили бюджет на 2020-2022 год. По предварительным расчетам, доход должен составить 146 миллиардов рублей.  

Власти Петербурга в 2020 году намерены увеличить субсидии на благоустройство.

Фото: pixabay 

Теги: благоустройство, бюджет
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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