В 2020 году Ленобласть потратит 1,4 млрд рублей на благоустройство

Правительство Ленобласти выделило почти 1,4 миллиарда рублей на благоустройство региона в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Это на треть больше, чем в прошлом году. Один миллиард рублей пойдёт на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды". Из федерального бюджета области выделят 379 миллионов.
Ранее в Ленинградской области утвердили бюджет на 2020-2022 год. По предварительным расчетам, доход должен составить 146 миллиардов рублей.
Власти Петербурга в 2020 году намерены увеличить субсидии на благоустройство.
Фото: pixabay
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