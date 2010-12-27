В 2020 году Ленобласть потратит 1,4 млрд рублей на благоустройство

Из федерального бюджета области выделят 379 миллионов.

Правительство Ленобласти выделило почти 1,4 миллиарда рублей на благоустройство региона в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Это на треть больше, чем в прошлом году. Один миллиард рублей пойдёт на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды". Из федерального бюджета области выделят 379 миллионов.

Ранее в Ленинградской области утвердили бюджет на 2020-2022 год. По предварительным расчетам, доход должен составить 146 миллиардов рублей.

Власти Петербурга в 2020 году намерены увеличить субсидии на благоустройство.

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