Воришки электричества заплатили 357 млн штрафов.

В четверг, 23 января, стало известно о том, что Ленэнерго пресекло 5 тысяч случаев хищения электроэнергии в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как уточнили в ведомстве, воришки электричества заплатили 357 млн штрафов. Чаще всего злоумышленники самовольно подключались к сетям и не платили за свет.

В Ленэнерго заявили, что из-за такого подключения создается дополнительная нагрузка на сеть, что делает ее менее надежной.

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