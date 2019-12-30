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Ленэнерго пресекло 5 тысяч случаев хищения электроэнергии в Петербурге
Сегодня, 15:52
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IRINA_CHALKINA

Ленэнерго пресекло 5 тысяч случаев хищения электроэнергии в Петербурге

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Воришки электричества заплатили 357 млн штрафов.

В четверг, 23 января, стало известно о том, что Ленэнерго пресекло 5 тысяч случаев хищения электроэнергии в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как уточнили в ведомстве, воришки электричества заплатили 357 млн штрафов. Чаще всего злоумышленники самовольно подключались к сетям и не платили за свет. 

В Ленэнерго заявили, что из-за такого подключения создается  дополнительная нагрузка на сеть, что делает ее менее надежной.

Ранее мы сообщали о том, что "Алмаз-Антей" продаст комплекс напротив Балтийского вокзала для погашения кредита.

Фото:pixabay

Теги: ленэнерго, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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