В 2019 году в Петербурге зарегистрировали брак 925 иностранцев

Увеличилось количество туристов, которые хотят зарегистрировать отношения в городе на Неве.

В 2019 году на территории Петербурга зарегистрировали брак 925 иностранцев из 84 стран мира. Об этом сообщили в "Городском туристско-информационном бюро". Согласно статистике, количество зарубежных гостей, которые решились вступить в законный брак в регионе выросло на 13 процентов. Лидерами "свадебного туризма" стали жители Великобритании (+26%), Турции (+25%) и Израиля (+11,4), Египта. Египет продолжает лидировать в списке, но количество туристов за отчетный период сократилось на 17 процентов и составило 63 человека.

Напомним, что в 2018 году свадьбу в Петербурге сыграли 804 иностранца из 79 государств. С апреля 2019 года в регионе действует портал, который подробно описывает действия, которые необходимо совершить иностранцу для заключения брака. Эксперты установили четкую последовательность обращений в госорганы, а также указали самые востребованные места для проведения торжеств. Ресурс доступен на английском языке.

Ранее Piter.tv писал о том, что первая брачная ночь Анастасии Волочковой пройдет в Петербурге.

Фото: Piter.tv

