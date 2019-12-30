Первая брачная ночь Анастасии Волочковой пройдет в Петербурге

Отметим, что имя своего будущего мужа Волочкова называть не спешит.

В четверг, 30 января, стало известно, что свадьба Анастасии Волочковой пройдет в Петербурге. Об этом балерина заявила "Комсомольской правде".

Балерина отметила, что свадьба запланирована на 20.10.2020 года. Торжество планируется разделить. Официальная часть состоится в Северной столице, молодые поженятся в одном из петербургских ЗАГСов, а неофициальную на Мальдивах. Она отметила, что первая брачная ночь Анастасии Волочковой пройдет в квартире-дворце.

Имя будущего мужа Волочкова называть не спешит, но уверяет, что он сексуальный.

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