Правительство Петербурга: в 2019 туристический поток увеличится на 10%

В 2018 году Северную столицу посетило 8,2 миллиона человека, 3,9 миллиона – это иностранцы.

В Петербурге в 2019 году ожидается увеличение туристического потока на 10%. Об этом сегодня, 25 июня, на заседании правительства города сообщил временно исполняющий обязанности губернатора.

В 2018 году Северную столицу посетило 8,2 миллиона человека, 3,9 миллиона – это иностранцы. Сравнивая 2018 с 2017 годом, прирост составил 9,3%.

К тому же, в Петербурге продолжается развитие туристической отрасли. На ПМЭФ был подписан крупный договор, согласно которому в Кронштадте создадут туристско-рекреационную зону. Также ранее Владимир Путин поддержал введение туристического сбора с иностранцев в размере 100 рублей.

Ранее в Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов.

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