Данные предоставили в ЦБ.

В 2019 году с "пластика" россиян украли 6,5 млрд рублей. В общей сложности Центробанк зафиксировал более 576,5 тысяч мошеннических операций. Об этом рассказали представители ЦБ во время Уральского форума. Они разместили обзор центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки. ФинЦЕРТа Банка РФ.

При этом средняя сумма по каждой из них составила 10 тысяч рублей для физических лиц. Именно на них охотится подавляющая часть злоумышленников. Они проводят операции без согласия банковских клиентов, используя их платежные карты.

Для счетов юридических лиц - в пределах 152 тысяч рублей.

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