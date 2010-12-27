В 2019 году с акватории Петербурга собрали 42 тонны нефти

Службы города круглогодично справляются с загрязнением акватория.

С акватории Петербурга специалисты убрали около 42 тонн нефтеводяной смеси. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по охране окружающей среды и обеспечении экологической безопасности. За год сотрудники компании "Пиларн" совершили 249 выездов на аварийные ситуации по городу. Их силами ликвидировано 78,7 тонн загрязняющей смеси.

На данный момент в Петербурге работают четыре центра аварийной службы. Опорный пункты располагаются в поселке Горская, Крестовском острове, на реках Смоленке и Охте. В зимний период времени специалисты также занимаются устранением нефтяных пятен. Это стало возможным благодаря использованию ледокола "Невская застава".

Ранее Piter.tv писал о том, что на Горской появится единая база природоохранного флота.

Фото: Pixabay.com

