ГУП "ТЭК" взыскал с должников рекордные 2,1 млрд рублей за 2019 год

Основными проблемными абонентами оказались управляющие компании и жилищные организации.

В прошедшем 2019 году петербургский ГУП "ТЭК" взыскал со своих должников порядка 2,1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба предприятия 7 февраля. 1,8 млрд их этой суммы оказался долгом за поставленное тепло, остаток – неустойка. Большую часть суммы "ТЭК" вернул принудительно с помощью судебных приставов и банков, что оказалось на 317 млн рублей больше, чем в 2018 году.

В течение 2019 года ГУП "ТЭК" подал более двух тысяч исков о взыскании 1,7 млрд рублей по задолженности за поставленную теплоэнергию. Около 800 заявлений касались перешедших на прямой договор с компанией жителей. Самыми проблемными абонентами остались управляющие компании и жилищные организации, в отношении которых предприятие подало более 100 исков.

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Фото: Piter.TV