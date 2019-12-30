В 2019 году Петербург принял 1,3 млн китайских туристов

Город продолжает привлекать иностранных путешественников.

За 2019 год в Петербург прибыло 1,3 миллионов туристов из Китая. Об этом сообщили в агентстве Regnum со ссылкой на исполняющего обязанности генерального консула страны Чжан Вэя. Специалист напомнил, что иностранные путешественники помогают развиваться российской экономике благодаря частым поездкам и тратам в стране.

Напомним, что в 2018 году Россия занимала лишь девятую позицию в списке государств, куда чаще всего отправлялись туристы из КНР. Для Петербурга и других городов высоким сезоном становится период с июля по сентябрь. Большинство желающих направляются в Россию непосредственно до и после китайского праздника Весны. На туристическом рынке популярны снежные и полярные туры. Все чаще туризм из Китая начинает приобретать всесезонный характер.

Ранее Piter.tv писал о том, что Роспотребнадзор не исключил проникновения в РФ коронавируса из Китая.

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